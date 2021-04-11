От фактов к цифре

Внутренний туризм, нарастивший популярность в период закрытых границ, открывает не только новые места всего в паре сотен километров, но и побуждает к изучению истории России разных периодов. «Стиль. Черноземье» побывал в Белгородской области и посетил три уникальных объекта наследия региона, которые гостям облцентра непременно стоит посетить.
Дворцовый комплекс Юсуповых — наследие ХIХ века, привлекает в том числе благодаря воображению и увлеченности экскурсоводов. Недавно открытая «Слобожанщина» является новым типом музея: вместо полуистлевших элементов 300-летний утвари и одежды – современная имитация старинного быта. Туристической жемчужиной региона является знаменитое «Прохоровское поле», музей, трансформировавшийся в современный комплекс, где подлинные экспонаты прошлого века дополняются цифровыми сервисами. Эта подборка хороша еще и тем, что позволяет оценить разные грани развития музейного дела в регионе.
Дворцовый комплекс князей Юсуповых
В поселке Ракитное примерно в 50 км на северо-запад от Белгорода расположен исторический комплекс под названием «Дворцовый комплекс князей Юсуповых». Богатейший род Юсуповых обладал множеством усадеб и дворцов в XVII-XIX веках., самые известные из сохранившихся находятся в Санкт-Петербурге. Ракитное же Юсуповы посещали проездом из столицы в Крым, поэтому усадьба изначально не отличалась пышностью и богатством. В советский период здесь находились учебные заведения различного типа, и, наконец, в 2015 году создан культурно-исторический центр имени князей Юсуповых.
Неплохо сохранившееся снаружи здание в стиле русского классицизма с элементами барокко среди неспешной жизни небольшого поселка позволяет погрузиться в атмосферу «застывшего времени». Во дворце не сохранились элементы интерьеров XIX века, кроме самих стен, деревянной лестницы и одной покрытой множеством слоев масляной краски двери позапрошлого века. Основной этаж дома Юсуповых состоит из анфилады комнат, в которых сейчас можно увидеть репродукции, копии картин, копии фотографий, фрагменты иллюстраций, копии исторических документов и предметы, «стилизованные» под эпоху Юсуповых.
Все полы анфилады устланы коврами, так как одним из источников доходов Юсуповых было изготовление ковров. В настоящее время оригинальные юсуповские ковры в усадьбе отсутствуют.
Однако, несмотря на довольно скромную экспозицию, здесь можно за символическую плату послушать подробнейший рассказ экскурсовода про историю рода Юсуповых. Увлеченные сотрудники исторического центра с воодушевлением рассказывают про становление семьи и ее благосостояние, истории любви и расцвета рода, а также эмиграцию последних поколений.
«Слобожанщина»
В небольшом приграничном селе Колотиловка практически «с нуля» создан туристический объект историко-культурного направления. Этнодеревня в стиле старинной слободы XVII века открылась в 2020 году. Сейчас там расположились шесть хат, стилизованных под старину: мазанки с соломенными крышами, деревянные лавки и русские печи. На пригорке близ деревни видны три ветряные мельницы. В хатах туриста ждут мастер-классы по старинным технологиям — от лозоплетения до маслобойни, экскурсии и возможность свободно походить среди современной, чистой, благоустроенной имитации старинной деревни.
Вторая часть историко-культурного комплекса «Слобожанщина» представлена музеем в здании бывшего правления колхоза. В пяти залах расположились реконструкции одежды и предметов быта от времени заселения южной окраины Русского государства в XVI веке до колхозов XX века. Здесь можно потрогать экспонаты (большинство из них), покататься на деревянных лошадках, послушать народные песни.
Цифровые проекторы, мультимедийные экраны и бережно хранимые подлинные экспонаты прошлых столетий позволяют представить себя в те времена.
«Прохоровское поле»
Грандиозный, раскинувшийся на огромной территории комплекс «Прохоровское поле» сложно охватить за один день. Три здания музеев, танкодром, храм, памятники и гостиничный комплекс. Зимой, когда часть экспозиции закрыта для посетителей, музейные комплексы поражают просторами залов, чистотой и яркостью экспозиций. Летом можно посетить «окопы», посмотреть бронетехнику на танкодроме, покататься на бронемашине.
Старейший музей «Третье ратное поле» посвящен боевым действиям и содержит подлинные экспонаты того времени: фотографии, оружие, одежду, предметы быта. Аудиогид, проекционные экраны с кинохроникой тех времен, образовательные классы расширяют экспозицию современными технологиями. Второй этаж музейного комплекса посвящен довоенной истории Белгородской области — от животного мира до имитации купеческого быта позапрошлого века.
«Музей бронетанковой техники» открыт в 2017 году и изобилует современными технологическими решениями, дополняющими и раскрывающими экспозицию. Например, танк в разрезе имеет проекционную систему, которая прорисовывает на макете расположение отдельных узлов и систем танка. Рядом с некоторыми экспонатами есть проекционные экраны, на которых воспроизводятся сюжеты, раскрывающие экспонат в действии.
Фото: Стасс Дитятев
Последним — в 2020 году — открылся музей «Битва за оружие Великой Победы», посвященный подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Макет танкового завода, подлинные вещи 40-х годов ХХ века, мультимедийная экспозиция, имитация отдельных фрагментов того времени — от «вагона в разрезе», сопровождающегося звуками движущегося поезда и «видами из окна» на окне-экране, до фрагмента магазина, ремесленного училища, детского сада тех времен. Динамические терминалы, звуковое сопровождение, мультимедийные справочные экраны дополняют экспозицию и позволяют настолько углубиться в историю, насколько захочет посетитель. С учетом всего этого впечатление от комплекса остается очень сильным.