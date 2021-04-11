От фактов к цифре Через три точки на туристической карте Белгородской области

Внутренний туризм, нарастивший популярность в период закрытых границ, открывает не только новые места всего в паре сотен километров, но и побуждает к изучению истории России разных периодов. «Стиль. Черноземье» побывал в Белгородской области и посетил три уникальных объекта наследия региона, которые гостям облцентра непременно стоит посетить.

Дворцовый комплекс Юсуповых — наследие ХIХ века, привлекает в том числе благодаря воображению и увлеченности экскурсоводов. Недавно открытая «Слобожанщина» является новым типом музея: вместо полуистлевших элементов 300-летний утвари и одежды – современная имитация старинного быта. Туристической жемчужиной региона является знаменитое «Прохоровское поле», музей, трансформировавшийся в современный комплекс, где подлинные экспонаты прошлого века дополняются цифровыми сервисами. Эта подборка хороша еще и тем, что позволяет оценить разные грани развития музейного дела в регионе.

Дворцовый комплекс князей Юсуповых

В поселке Ракитное примерно в 50 км на северо-запад от Белгорода расположен исторический комплекс под названием «Дворцовый комплекс князей Юсуповых». Богатейший род Юсуповых обладал множеством усадеб и дворцов в XVII-XIX веках., самые известные из сохранившихся находятся в Санкт-Петербурге. Ракитное же Юсуповы посещали проездом из столицы в Крым, поэтому усадьба изначально не отличалась пышностью и богатством. В советский период здесь находились учебные заведения различного типа, и, наконец, в 2015 году создан культурно-исторический центр имени князей Юсуповых.