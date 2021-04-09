Российский венчурный форум обошелся Татарстану в 26 млн рублей

Двухдневный Российский венчурный форум, прошедший в Казани 7-8 апреля, обошелся организатору — Инвестиционно-венчурному фонду Республики Татарстан в 25,62 млн руб. Это следует из протокола проведенного в марте отбора компании-исполнителя услуг на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar.

Тогда контракт было решено заключить с единственным участником конкурса — неким ООО «Поликом», предложившим свои услуги за 25,62 млн руб. – на 43 тыс. руб. ниже стартовой цены.

На «Поликом» было возложены все заботы по проведению форума – от постройки выставочной экспозиции в МВЦ «Казань Экспо» на площади 3,5 тыс. кв. м с организацией 144 офисов по 4 кв. м каждый до обеспечения гостей мероприятия сувенирами – тюбетейками и куклами в национальной татарской одежде.

Как сообщалось, 8 апреля в пленарной сессии Российского венчурного форума на тему «Россия и мир в контексте трансформации технологической повестки», в частности, участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, партнер и учредитель фонда Noodome Рубен Варданян, управляющий директор Global Technology Capital Александра Джонсон, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман, первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова, главный инвестиционный директор Huawei Technologies Co. Ltd. в России и Восточной Европе Юрий Лещенко.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"