Римский вечер в Амстердаме

Из четырех первых встреч 1/4 финала Лиги Европы самым зрелищным и результативным оказался матч в Амстердаме, где «Аякс» принимал «Рому». Добившись волевой победы со счетом 2:1, римский клуб получил отличные шансы на выход в полуфинал.

Одно из четырех четвертьфинальных противостояний Лиги Европы, а именно то, в котором сошлись «Аякс» и «Рома», имеет косвенное отношение к России. Ведь чем удачнее выступит клуб из Амстердама в нынешнем розыгрыше второго по значению еврокубка, тем сильнее будет ее отставание от Нидерландов в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), где две страны на данный момент занимают соответственно восьмое и седьмое места. К тому же первую встречу «Аякса» с «Ромой» доверили судить российской судейской бригаде под руководством Сергея Карасева, и в целом он справился со своей задачей. Первые 75 минут главный судья был практически безупречен, затем, правда, просмотрел грубое нарушение на одном из героев матча Лоренцо Пеллегрини и не показал явную желтую карточку, а в общей сложности вынес четыре предупреждения.

Первый тайм получился равным. «Аякс» чуть больше владел мячом, хотя «Рома» провела несколько хороших атак, и в одной из них Бриан Кристанте мощным дальним ударом проверил бдительность вратаря хозяев Кьелла Схерпена. Однако за пять с небольшим минут до перерыва полузащитник гостей Амаду Диаварра допустил грубую ошибку в центре поля, их защитник Джанлука Манчини сыграл нерешительно ближе к своей штрафной, и Дави Классен, сыграв в стенку с Душаном Тадичем, практически беспрепятственно открыл счет.

Начало второго тайма ознаменовалось стопроцентным пенальти от Сергея Карасева в ворота «Ромы» — точнее, бесхитростным ударом Тадича, который парировал Пау Лопес. А вот его коллега из «Аякса» вскоре оплошал. Штрафной в обвод стенки в исполнении Лоренцо Пеллегрини пришелся в створ ворот, но никак не выглядел безнадежным для вратаря. Тем не менее, Схерпен допустил грубую ошибку, и счет сравнялся. Последние полчаса хозяева много атаковали, упустили пару отличных возможностей выйти вперед и в итоге поплатились за это. На 87-й минуте после подачи углового Классен головой отбил мяч точно на Рожера Ибаньеса, который зарядил в дальнюю девятку. В итоге — 2:1 в пользу «Ромы», и ее шансы на выход в полуфинал теперь выглядят явно выше. Ну а Нидерланды по-прежнему опережают Россию в таблице коэффициентов менее чем на 1 балл.

В трех других матчах четверга «Арсенал» дома упустил победу над пражской «Славией», добившись лишь ничьей — 1:1, «Манчестер Юнайтед» на выезде победил испанскую «Гранаду» — 2:0, а другой представитель Испании «Вильярреал» также в гостях обыграл загребское «Динамо» — 1:0. Ответные матчи пройдут 15 апреля.

Евгений Федяков