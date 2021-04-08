Росприроднадзор выявил нарушение водного законодательства в Сочи

Сегодня, 8 апреля 2021 года, инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили нарушение водного законодательства РФ при осуществлении работ на береговой полосе в районе пляжа Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 8.42 КоАП (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). Виновнику, в случае если он окажется физическим лицом, грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тыс. руб. Если виновным признают должностное лицо, штраф составит от 8 до 12 тыс. руб., юридическому лицу грозит штраф от 200 до 400 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, новороссийское ООО «Инмортерминал» (занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки) возместит вред, причиненный Черному морю, в размере 145,5 млн руб.

Наталья Решетняк