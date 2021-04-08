В Новороссийске судебные приставы арестовали автопарк должника из 33 единиц техники

Судебные приставы разыскали и арестовали автопарк строительной организации из Новороссийска, которая задолжала 6 млн руб. другому юридическому лицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Спецтехнику обнаружили по двум адресам, в том числе на территории морского порта.

Как писал “Ъ-Кубань”, за 2020 год кубанские судебные приставы взыскали с должников всех категорий 24,4 млрд рублей. Сумма, перечисленная в бюджет России, составила 11,7 млрд руб., в краевой бюджет поступило 6,3 млрд руб.

Наталья Решетняк