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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Новороссийске судебные приставы арестовали автопарк должника из 33 единиц техники

Судебные приставы разыскали и арестовали автопарк строительной организации из Новороссийска, которая задолжала 6 млн руб. другому юридическому лицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Спецтехнику обнаружили по двум адресам, в том числе на территории морского порта. 

Как писал “Ъ-Кубань”, за 2020 год кубанские судебные приставы взыскали с должников всех категорий 24,4 млрд рублей. Сумма, перечисленная в бюджет России, составила 11,7 млрд руб., в краевой бюджет поступило 6,3 млрд руб.

Наталья Решетняк


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