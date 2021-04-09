Ozon начнет доставлять товары из «Сима-ленда»

Сервис Ozon стал логистическим партнером уральского онлайн-ритейлера «Сима-Ленд». Как пояснили в пресс-службе компании, заказы, оформленные на сайте «Сима-ленд», клиенты смогут получить в пунктах выдачи Ozon по всей стране.

Ранее компании сотрудничали по модели маркетплейса — с начала 2020 года товары из «Сима-ленда» представлены на площадке Ozon. Аудитория магазина каждый месяц совершает более 35 тыс. заказов на собственном сайте. Поэтому «Сима-ленд» решил расширить возможности доставки — заказы стоимостью от 1 тыс. руб. можно будет забирать из пункте выдачи заказов Ozon. Доставка будет бесплатной.

«Сима-ленд» — оптовая компания, созданная в 2000 году в Екатеринбурге. Общая площадь склада составляет 118 тыс. кв. м. По информации официального сайта, компания предлагает более 1 млн наименований товаров для дома, отдыха, спорта, учебы, работы. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка от продаж ООО ТД «Сима-ленд» составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль — 32,9 млн руб. Бенефициаром компании является Андрей Симановский.

«Клиенты этого интернет-магазина чаще остальных заказывают товары в наши пункты выдачи заказов», — прокомментировал руководитель направления развития и продаж логистических сервисов Иван Ишуткин.

По данным пресс-службы Ozon, в первые несколько дней сотрудничества клиенты «Сима-ленда» сделали более 600 заказов с доставкой в пункты выдачи Ozon, на сегодняшний день показатель приблизился к отметке 1 тыс. заказов ежедневно. Активнее всего доставку в фирменный пункты Ozon выбирают жители Урала.