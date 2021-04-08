Страховые возмещения вкладчикам «Майкопбанка» выплатят ВТБ и РСХБ

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) и Банк ВТБ (ПАО) стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «Майкопбанк», который ранее Центробанк лишил лицензии, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Выплаты страховых возмещений начнутся 13 апреля 2021 года, для этого планируется открыть семь подразделений банков-агентов (список указан на сайте агентства).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 2 апреля стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Майкопбанк», по величине активов занимавшего 321 место в банковской системе РФ. Причина отзыва лицензии – попытки искусственно улучшить финансовые показатели путем завышения стоимости имущества, занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, из-за чего последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку ограничительные меры.

Наталья Решетняк