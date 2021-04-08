В Ейском районе в 2021 году отремонтируют более 31 км дорог

Фото: администрация Краснодарского края

В 2021 году в Ейском районе Краснодарского края за счет средств краевого и муниципального бюджетов отремонтируют 31,8 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Речь идет о двух региональных трассах: между хутором Приазовка и станицей Должанской протяженностью 10,3 км, а также участке протяженностью 11,5 км на автодороге от Ейска до Новоминской в районе станицы Ясенской.

Кроме того, дороги отремонтируют в 11 городских и сельских поселениях. В 2021 году обновят участки 17 улиц в Ейске, Александровском, Должанском, Камышеватском, Копанском, Красноармейском, Кухаривском, Ейском, Моревском, Трудовом и Ясенском сельских поселениях (всего отремонитруют 10 км). Также за счет собственных средств муниципалитет проведет ямочный ремонт и грейдирование дорог.

Всего, по данным краевой администрации, за пять лет в Ейском районе обновили более 114,7 км асфальтированных и гравийных дорог.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Брюховецком районе Краснодарского края в 2021 году обновят более 211 км асфальтированных и гравийных автодорог.

Наталья Решетняк