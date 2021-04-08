ЮВЖД нарастила погрузку в Воронежской и Белгородской областях

Железнодорожная погрузка в Воронежской и Белгородской областях выросла по итогам первого квартала 2021 года, сообщили в пресс-службе Юго-восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железнодорожными линиями Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областей). В Воронежской области погрузка увеличилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила более 3,1 млн т.

В Белгородской области рост за январь-март 2021 года к первому кварталу 2020-го он составил 3,1%. Было погружено 11,2 млн т различных грузов. Наибольшую положительную динамику показал сахар — в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года (69,1 тыс. т).

Валерия Розбот