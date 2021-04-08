Татарстан получит 629 млн рублей на сдерживание цен на сахар и масло

Правительство РФ выделит Татарстану 629,1 млн руб. из 9 млрд руб. резервного фонда, предназначенных для сдерживания цен сахара на уровне не выше 36 руб. за 1 кг. для оптовиков и 46 руб. — для розничных покупателей, а также подсолнечного масла — на уровне 95 руб. и 110 руб. за литр соответственно. Об этом сообщил минсельхозпрод Татарстана со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Деньги на эти цели получат еще 23 региона страны, где производят такие продукты. Предприятиям, согласившимся зафиксировать цены на обозначенном выше уровне, предоставят компенсации из расчета 10 руб. на 1 литр масла и 5 руб. на 1 кг сахара.

В ближайшее время будет объявлен отбор заявок на получение субсидий, отмечают в министерстве.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"