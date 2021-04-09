«Не предоставлял, не участвовал, не признаю»

В Томске начался суд над главой города Иваном Кляйном, занимающим этот пост с 2013 года. Он обвиняется в использовании должностных полномочий в интересах семьи и фамильной компании «Томское пиво», которую возглавлял до прихода во власть. В судебном процессе градоначальник заявил, что с первого дня следствия на него оказывалось психологическое давление и не исключил, что на него могут быть заведены новые дела.

Советский райсуд Томска сегодня приступил к рассмотрению дела мэра Ивана Кляйна. К зданию суда главу города доставили из Научно-исследовательского института онкологии, где он находится с начала марта 2021 года. У ворот суда мэра встречали несколько десятков сторонников. Появление градоначальника собравшиеся встретили аплодисментами и возгласами одобрения. «Ваня, Ваня, мы победим», — скандировали они. В знак приветствия господин Кляйн помахал им рукой. Когда главу Томска завели в суд, сочувствующие ему еще долго не расходились. Тесный зал суда не смог вместить всех желающих побывать на процессе.

Завершив все процессуальные формальности, судья Николай Хабаров предложил прокурору изложить суть обвинения. Инкриминируемые градоначальнику преступления касаются использования властных полномочий в интересах семьи и фамильного бизнеса — ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является Иван Кляйн. По данным следствия, градоначальник поручил подготовить документы и внести в геоинформационную систему «Геокад» и генплан Томска сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны. В результате предприниматель, чей участок оказался охвачен «запретной» зоной, не смог возвести на нем многоэтажный жилой комплекс. Ивану Кляйну также вменяется в вину, что он в январе 2015 года в обход аукционных процедур предоставил своей дочери Светлане земельный участок площадью 850 кв. м. Ей он достался по минимальной, выкупной цене. Также мэра обвиняют в нарушении запрета, который распространяется на чиновников, на ведение бизнеса. Избравшись в 2013 году мэром и передав принадлежащий ему пакет акций ОАО «Томское пиво» (51,02%) в доверительное управление своей супруге Галине, градоначальник, по версии следствия, контролировал деятельность пивоваренной компании, лоббировал ее интересы, принимал управленческие решения.

После этого суд дал возможность высказаться подсудимому. «Хотел бы сказать несколько слов о вчерашнем событии. Меня срочно вывезли из НИИ онкологии, где я нахожусь на реабилитации после операции на почке, в Следственный комитет в качестве свидетеля по другому уголовному делу (речь идет о деле по факту масштабных хищений при строительстве городских дорог. — „Ъ“). Не успели сотрудники ФСБ привезти меня в здание, как появились телевизионщики и начали снимать. Я еще не дошел до кабинета следователя, а новость об этом уже попала в социальные сети», — заявил градоначальник. Он не исключил, что создавшаяся ситуация «могла быть провокацией», чтобы подтолкнуть его «на нарушение условий домашнего ареста, установленного по определению суда: запрет на общение с любыми посторонними лицами». «Случившееся вчера рассматриваю как акцию устрашения. Ее цель была деморализовать, выбить из седла, не дать возможности сосредоточиться на собственной защите», — сказал мэр.

Глава Томска, который с середины ноября 2020-го по март 2021 года провел в СИЗО, сказал, что с первого дня уголовного преследования на него оказывалось давление. «Сначала меня за неделю по четырем камерам прогнали, чтобы дух сломить. Затем пришел представитель правоохранительных органов с предложением: признавай первый эпизод, и мы тогда новых эпизодов тебе не навешаем; не признаешься, мы тебе найдем другие эпизоды, дойдем до взятки и отправим тебя в тюрьму на 10–12 лет. Это подломило меня, организм дал сбой», — сообщил в суде господин Кляйн.

Судья не раз прерывал градоначальника, призывая его быть ближе к теме. «Ваша честь, я заявляю, что никаких преступлений, которые мне сегодня вменяются, я не совершал, а также те, которые будут мне вменены потом, я так понимаю. Идет все по сценарию, которым меня стращали. Но, видимо, я стал кому-то неугоден. Я не признаю того, чего от меня добивается следствие», — сказал мэр, приводя доводы своей невиновности по каждому эпизоду дела. Он заявил, что в своей работе всегда руководствовался интересами Томска и томичей. «У меня не было какой-либо заинтересованности в предоставлении участка моей дочери по якобы заниженной стоимости. Разница в выкупной и якобы рыночной стоимости участка в размере 180 тыс. руб., инкриминируемая мне как ущерб, абсолютно надумана. Моя дочь является акционером ОАО „Томское пиво”, которое ежегодно оказывает городу благотворительную помощь в размере не менее 50 млн руб. Она имеет 10% акций ОАО, значит каждый 10-й рубль от завода, вложенный в благотворительных целях в интересах города, это ее вложения. Предположение, что в такой ситуации я экономил для дочери 180 тыс. руб. выглядит просто нелепо», — рассуждал мэр. Он добавил, что, заняв пост мэра, не принимал участия в управлении пивзаводом. Градоначальник также отметил, что в его уголовном деле есть неверная трактовка событий, фальсификация и оговор бывших подчиненных.

Тезисы о невиновности своего доверителя высказали трое его защитников. По их данным, более 4 тыс. жителей Томска и других городов выдали личные поручительства за Ивана Кляйна: «Мы пытались представить эти документы в ходе следствия, но нам их вернули». После этого в слушаниях был объявлен перерыв до 29 апреля. Градоначальника сотрудники ФСИН усадили в свою Lada Granta и отвезли в НИИ онкологии.

Ивана Кляйна, который в 2013 и 2018 году избирался мэром Томска, задержали 13 ноября 2020 года сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ. При этом задержание произошло в тот момент, когда градоначальник проводил селекторное совещание. На историю даже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков тогда заявил: «Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было — прямо во время мероприятия». По решению суда, градоначальника поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, максимальные санкции по ней — до десяти лет лишения свободы) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет).

Константин Воронов