В Ярославской области начались гарантийные проверки дорог

В Ярославской области обследуют состояние более 100 дорог, находящихся на гарантии, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. В сообщении отмечается, что обследование ранее отремонтированных объектов продлится до 12 мая.

По данным департамента, проверке подлежат 52 дороги, отремонтированные с 2017 по 2020 год в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также, 62 дороги, которые были отремонтированы в рамках региональных программ. В департаменте пояснили, что соответствующая проверка качества объектов проводится ежегодно, весной и осенью. В ходе проверки оцениваются все элементы, которые были отремонтированы, в частности, асфальтовое покрытие, обочины и откосы.

По словам директора департамента Евгения Моисеева, в случае обнаружения дефектов на гарантийном участке дороги, подрядной организации выдается предписание об их устранении.

«Срок устранения выявленных недостатков по дорожному нацпроекту – 30 мая, по объектам региональных программ – 11 июня. В случае нарушений в соответствии с контрактами будут применены штрафные санкции. Повторная проверка гарантийных объектов и качества устранения выявленных недостатков будет проведена в июне»,— пояснил господин Моисеев.

Срок гарантии на дорожное покрытие составляет четыре года, гарантия на разметку термопластиком – один год.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что под Ярославлем на отремонтированной осенью 2020 года автомобильной дороге Толбухино – Уткино – Спас-Виталий образовалась трещина. Дорога треснула посередине, вдоль разделительной линии. Автомобилисты сделали видеозапись тянущейся десятки метров трещины, в которую помешается ладонь взрослого человека и опубликовали запись в соцссетях.

Капитальный ремонт участка дороги Толбухино – Уткино – Спас-Виталий был проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капремонт пятикилометрового участка выполняла подрядная организация АО «Ярдормост». С подрядчиком был подписан контракт на 159 млн руб. В региональном департаменте дорожного хозяйства сообщили, что эта дорога также будет обследована.

Дарья Сабаева