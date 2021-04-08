Ак Барс Банк, КФУ и «Нейротренд» инициируют проект по развитию нейромаркетинга в Татарстане

Ак Барс Банк, Казанский федеральный университет и компания «Нейротренд», лидер рынка нейромаркетинга в России, приняли решение о совместном развитии технологий нейромаркетинга на территории Республики Татарстан.



8 апреля в Казани в рамках Российского венчурного форума были презентованы предварительные результаты первого совместного нейромаркетингового исследования. С помощью специального оборудования эксперты проанализировали эмоциональные реакции людей на рекламные ролики Ак Барс Банка и выяснили, что наиболее позитивный отклик они находят у жителей Республики Татарстан.

«Сегодня нейротехнологии как никогда в тренде, и интерес к ним только растет. Ак Барс Банк также работает в данном направлении и намерен не только создавать новые продукты, в том числе рекламу, с опорой на инновационные технологии и нейроисследования, но и поддержать открытие на базе КФУ нейролаборатории, соответствующей ведущим мировым стандартам», — рассказала директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.

Наталия Галкина, генеральный директор «Нейротренд» отметила: «Наша компания не просто развивает рынок нейромаркетинга и нейрокоммуникаций в России, создавая рыночные продукты на стыке науки и бизнеса, но и активно занимается просветительской деятельностью. Мы уже открыли центры и лаборатории в МГУ им. М.В. Ломоносова, Самарском государственном медицинском университете, в Екатеринбурге. Наконец-то пришло время Казани! Отличительная особенность Казанской лаборатории — активная поддержка крупного бизнеса, что позволит Татарстану вывести на локальный рынок принципиально новый уровень инноваций для бизнеса и предоставить местным компаниям самый современный маркетинговый инструментарий».

В рамках партнёрской работы планируется объединение научного и коммерческого потенциалов компаний, работа по популяризации нейротехнологий и их практического применения в экономике и маркетинге на территории Республики Татарстан и в прилегающих регионах, сотрудничество по совместным образовательным, научным и коммерческим проектам. Первым шагом в данном направлении станет открытие в КФУ при поддержке Ак Барс Банка нейролаборатории, соответствующей ведущим мировым стандартам.

«КФУ традиционно является драйвером инновационного развития республики. Особенно важно для нас — создание технологий, соответствующих требованиям мирового рынка. Новая лаборатория — сочетание уникального оборудования, собственных методик нашего партнера — компании „Нейротренд“ и работы ведущих российских учёных в данной сфере. Вместе с партнёрами мы планируем создать уникальную научную основу для развития отечественных нейротехнологий в Татарстане», — прокомментировал открытие лаборатории проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

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