Анатолий Быков выдвинется из СИЗО в Госдуму

Красноярский предприниматель Анатолий Быков, находясь в СИЗО, заявил, что принял решение пойти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем по Дивногорскому одномандатному округу. Ранее он через своего адвоката Алексея Прохорова попросил жителей края ответить на вопрос, стоит ли ему баллотироваться. По данным организаторов сбора мнений, на различных платформах в интернете, где было опубликовано обращение Анатолия Быкова, в его поддержку высказались 8,3 тыс. человек. По Дивногорскому округу намерен выдвигаться и действующий депутат Госдумы, единоросс Виктор Зубарев. Эксперты полагают, что, даже находясь в СИЗО, Анатолий Быков vожет стать неудобным конкурентом для любого кандидата.



Арестованный предприниматель Анатолий Быков заявил, что будет участвовать в предстоящих осенних выборах в Госдуму. Решение он принял по итогам ответов жителей на вопрос, стоит ли ему баллотироваться. Просьбу к жителям края высказать свое мнение по этой теме он передал через адвоката Алексея Прохорова 29 марта.

На странице Анатолия Быкова в Instagram под сообщением о его намерении пойти на выборы в поддержку предпринимателя высказались более 200 человек. На YouTube-канале KrasNews, где также было размещено обращение, инициативу поддержали более 1 тыс. человек. Главный редактор интернет-газеты Kras.news Дмитрий Полушин сообщил „Ъ-Сибирь“, что в организованном ими голосовании в поддержку предпринимателя высказались около 10 тыс. человек.

«Каждому из вас, кто откликнулся на мое обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в сети интернет, оставил свой комментарий, я выражаю свою благодарность. Уверен, что в работе по выдвижению моей кандидатуры на выборы мы столкнемся с беспрецедентными препятствиями, которые будут искусственно создаваться из-за боязни действующей власти»,— сообщается на официальной странице Анатолия Быкова в Instagram. Предприниматель заявил, что хочет показать, как «в правовом демократическом государстве работает Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным». «Отступать некуда, с нами правда, вера и Бог!» — сообщил он.

По словам Алексея Прохорова, предприниматель будет выдвигаться по Дивногорскому одномандатному округу как самовыдвиженец.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. В новый созыв на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 — по партспискам, 225 — по одномандатным округам. По данным избиркома Красноярского края, в состав Дивногорского округа входят города Красноярск, Назарово, Минусинск, Шарыпово, один поселок, два сельсовета и 14 районов, где проживают более 560 тыс. человек. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, не имеет право избираться и быть избранным кандидат, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда. Также не может избираться кандидат, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления и на день голосования имеющий непогашенную судимость. Ранее в разговоре с „Ъ-Сибирь“ адвокат Алексей Прохоров отмечал, что закон не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, реализовывать избирательное право.

С 1997 года Анатолий Быков регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз — в 2011-м). В марте 1999 года против него возбудили дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа. Позже добавилось обвинение в убийстве бизнесмена Олега Губина. Анатолий Быков скрылся в Венгрии, где его в том же году задержали и этапировали в Россию. В июне 2002-го Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на авторитетного бизнесмена Вилора Струганова. В 2003 году он получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но был амнистирован. В 2016 году Анатолию Быкову отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты парламента. Избирком края, поддержанный краевым судом, применил к нему «криминальный фильтр» (введен в 2015 году), по которому судимые по тяжким статьям граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости. Запрет истек в апреле 2020 года, что позволяло ему снова участвовать в выборах. Через месяц в том же году его арестовали. Ему инкриминируют организацию нескольких заказных убийств (ст. 102 УК РСФСР и ст. 105 УК РФ), создание преступного сообщества (ст. 210) и другие тяжкие преступления. Вину он не признает и считает свое дело сфабрикованным. Сейчас бывший политик находится в СИЗО. 12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, которые будут рассматривать дело.

Отметим, что, согласно сайту предварительного голосования «Единой России», по этому же округу намерен баллотироваться действующий депутат Госдумы Виктор Зубарев. Получить его комментарий „Ъ-Сибирь“ не удалось.

Политический аналитик Кирилл Дюндик полагает, что Анатолий Быков может стать серьезным конкурентом для действующего депутата Госдумы. «История с СИЗО может добавить драмы и сочувствия. Нужно учитывать также, что рейтинг „Единой России“ снижается, и то, что избиратели устали от кандидатов партии власти»,— полагает он. Политолог Александр Чернявский отмечает, что успех Анатолия Быкова на выборах, если за ним сохранится избирательное право, напрямую зависит от выбранного им округа. «В округ входит город Назарово, в котором он родился, где его помнят, фактор землячества никто не отменял. Кроме того, Анатолий Быков избирался от Октябрьского района Красноярска в заксобрание. Учитывая, что в Красноярске высокие протестные настроения, такая фигура может аккумулировать вокруг себя протестный электорат. Он станет неудобным кандидатом не только для господина Зубарева, но и для любого другого, кто захочет избраться от округа»,— считает эксперт.

Юлия Сасевич