Директора нижегородской фирмы обвиняют в уклонении от уплаты НДС на 76 млн рублей

В Нижнем Новгороде директор местного ООО «Фортуна» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным источников “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах, предприятие с помощью мошеннических схем предприятие уклонилось от уплаты НДС более чем на 76 млн. руб.

В областной прокуратуре уточнили, что в 2015-2017 годах директор компании организовал фиктивный документооборот с организациями, не ведущими никакой хозяйственной деятельности и оформленными на подставных лиц. Декларации за этот период с заведомо ложными сведениями направлялись обвиняемым в ФНС для получения налогового вычета.

Уголовное дело в отношении директора возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Максимальное наказание по этой - лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Нижегородской области. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.

С целью возмещения причиненного преступлением ущерба прокуратурой области заявлен гражданский иск на сумму недоплаченного налога.

Андрей Репин