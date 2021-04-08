Toyota Mirai и Lexus LS получили автопилот

Компания Toyota оснастила фирменным автопилотом Advanced Drive две модели — гибридный седан Lexus LS 500h и водородный седан Toyota Mirai — которые стали первыми автомобилями бренда с возможностями беспилотного вождения.

Комплекс Advanced Drive способен заменить водителя только на трассе. Электроника поддерживает заданную скорость и дистанцию до автомобиля впереди, а также способна перестраиваться и обгонять, но только после подтверждения команды водителем.

Автопилот задействует видеокамеры, радары, лидар и высокоточную навигацию, установленные на машины. Обновление программного обеспечения проходит через интернет, причем система Advanced Drive совершенствуется на основе опыта, «полученного» реальными автомобилями во время эксплуатации.

Advanced Drive соответствует автопилоту уровня Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта, а также парковаться без вмешательства со стороны водителя), но требует контроля со стороны человека. Если водитель отвлечется, сработают звуковые и световые сигналы, на ремне безопасности появится вибрация.

В случае, если этого окажется недостаточно и человек не возьмет контроль на себя, машина самостоятельно перестроится к обочине, остановится, разблокирует двери, включит аварийную световую сигнализацию и вызовет экстренные службы.

Пока система Advanced Drive будет доступна только на двух моделях для рынка Японии. Впоследствии фирменный автопилот появится на других автомобилях Lexus и Toyota и в других странах.