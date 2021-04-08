В Татарстане сообщили сразу о пяти смертях от коронавируса

Минздрав Татарстана сегодня сообщил сразу о пяти умерших от коронавируса, в результате чего общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 433 человек
Речь идет двух женщинах 1931 и 1955 годов рождения и троих мужчинах 1951, 1956, 1962 годов рождения.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — утверждают в министерстве.
Всего в Татарстане на 8 апреля власти сообщали о 19 698 случаях COVID-19, из них о 33 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 16 786 человек, в том числе 73 — за сутки.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»