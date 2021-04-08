Renault российской сборки получили онлайн-сервисы

Компания Renault будет оснащать автомобили российской сборки онлайн-сервисами Renault Connect собственной разработки.

Как сообщает французский автопроизводитель, в состав Renault Connect входят телематический блок автомобиля, мультимедийная системя EasyLink с технологией обновлений через интернет, обновленное приложение My Renault, дистанционные сервисы и облачная система Renault.

С помощью сервисов Renault Connect владельцы автомобилей смогут запускать двигатель и управлять дверями со смартфона, контролировать центральный замок, положение машины на карте и пробег автомобиля, а навигационная система TomTom получит расширенные возможности: данные о пробках, камерах на дорогах, сведения о стоимости топлива на АЗС и другие.

Первыми онлайн-сервисы получат купе-кроссовер Arkana, кроссовер Kaptur и внедорожни Duster, оснащенные мультимедийной системой EasyLink.