Электроэнергия растечется по тарифам

Состоятельные россияне могут заплатить за снижение тарифов на свет для малоимущих. О новых механизмах субсидирования пишут «Известия», ссылаясь на рабочую группу Госсовета по проблеме электроэнергетики. Там предлагают снижать цены на электроэнергию за счет повышения тарифов для более обеспеченных россиян. Новый формат может заменить механизм, когда за снижение тарифов для населения доплачивают предприятия. Еще в мае прошлого года ФАС предлагала уйти от так называемого перекрестного субсидирования. Тогда в Минэнерго и Минэкономики инициативу раскритиковали, подчеркнув, что цены на свет для россиян начнут расти.

Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров идею перехода считает здравой. По его мнению, это уменьшит нагрузку на бизнес: «Экономически обоснованные тарифы для населения выше, чем фактические. Это необходимо, чтобы сдерживать рост цен на электроэнергию для граждан. Дополнительные затраты энергетических компаний они компенсируют за счет повышения стоимости электроэнергии для бизнеса. При этом фактически объем перекрестного субсидирования достаточно существенно увеличился. Сейчас он составляет порядка 239 млрд руб. в год.

Это приводит к тому, что бизнес много платит за электроэнергию, а конкурентоспособность российской промышленности снижается.





При этом в России общий тренд на повышение адресности мер поддержки. Сейчас РФ характеризуется очень высоким уровнем дифференциации доходов. Лобовое размазывание тарифа не решает ни одной из проблем. Для малоимущих, все равно, стоимость электроэнергии оказывается очень высокой. Тарифы также увеличивают давление на бизнес. Нужно решить две проблемы. У ряда потребителей доходы находятся в тени.

Есть системный вопрос, кого считать малоимущим? Дальше могут быть два инструмента: фиксация тарифа на текущем уровне для данной категории, а для других — поэтапное повышение до экономически обоснованного уровня. Вторая история — адресные льготы для отдельных групп. Такие моменты в большей степени являются техническими.

У нас есть регионы, где население не платит, потому что является малообеспеченным, те же кавказские республики».

Заведующий Лаборатории прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев идею назвал неудачной. По его мнению, новый механизм все равно не позволит избежать повышения цен: «Традиционно ценообразование такое: люди платят больше, чем промышленность. Связано это с тем, что население “сидит” на более низком напряжении. Происходит большее преобразование электроэнергии. Население формирует пики нагрузки, для чего надо содержать более дорогую мощность.

Население обычно платит дороже, берет некоторую честную цену. Но дело в том, что у нас честной цены никто не знает. Допустим, человек платит 5 руб., а честная цена — 7 руб. Посчитали разницу — 2 рубля. Ее умножили на весь объем потребления населения и сказали, что это перекресток со стороны населения, а вот перекресток со стороны малого бизнеса или большого бизнеса.

При этом тема по администрированию будет достаточно затратной. Под это дело нужно придумывать сейчас какую-то историю. Давайте поставим еще более умные счетчики, еще больше денег затратим. Из-за чего вот эта честная справедливая цена еще выше станет. Мы не пытаемся навести порядок в электроэнергетике, а говорим, давайте поднимем цену. У нас есть новые электростанции, они построены и простаивают, а платит за все российский потребитель. Надо принимать решения, которые бы позволяли оптимизировать структуру генерирующих мощностей, ведь из 70 ГВт, возможно, есть лишние».

При этом за 2020 год объем долгов россиян за электроэнергию увеличился до 66 млрд руб. Это максимальное значение с 2012 года.