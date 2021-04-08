В Воронеже проведут испытания очередного Ил-96-300 для первого лица государства

В Воронеже проведут испытания собранного на ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации подконтрольного «Ростеху» ПАО «ОАК») Ил-96300 из «президентской серии». Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал знакомый с ситуацией источник. Это будет уже 24-й борт, собранный по контракту с специализированным летным отрядом «Россия» (специализируется на перевозках первых лиц государства). По данным собеседника “Ъ-Черноземье”, самолет должен был впервые подняться в воздух сегодня, 8 апреля, но этого не произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Если погода позволит, первый полет нового Ил-96300 состоится 9 апреля. Он может продлиться 1-2 часа.

Мария Старикова