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Александр Юношев

Фото: Архив Александра Юношева

Волгоградская полиция добралась до Еврея

Арестован предполагаемый «смотрящий» за регионом

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Центральный райсуд Волгограда заключил под стражу до 31 мая жителя областного центра Александра Юношева. Следствие считает, что он являлся так называемым смотрящим за Волгоградской областью. В отношении Александра Юношева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Также, по данным “Ъ”, полицейские задержали еще около десятка человек, близких к Александру Юношеву, однако в МВД эту информацию не подтверждают.


Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу 60-летнего ранее судимого Александра Юношева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Там добавили, что «авторитет» был задержан 7 апреля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По ходатайству следствия Александр Юношев арестован до 31 мая этого года.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в задержании участвовали оперативники управления уголовного розыска совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области и Главного управления уголовного розыска МВД России при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСИН.

Как сообщили в главке волгоградской полиции, следствие считает, что летом 2020 года на встрече криминальных «авторитетов», проходившей в турецкой Анталье, Александр Юношев «занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона». Иными словами, коллеги по преступному миру считали его так называемым смотрящим за регионом.

Во время задержания Александр Юношев находился у себя дома на улице Ладыгина в Тракторозаводском районе. Как видно на распространенном полицией оперативном видео, на кухне у мужчины были банки с медом, а также коробки, в которых, по словам Александра Юношева, лежали «чай, может, сигареты». На записи мужчина не отрицает, что все это предназначается людям, находящимся в местах лишения свободы, поясняя, что «здесь ничего нет незаконного». «Дедушки, бабушки, если принесут, отдадут своим внукам, почему бы не отвезти?» — говорит он. Объясняя, на какие средства приобретены продукты, Александр Юношев сказал, что «родители помогают своим детям, внукам, у кого сидят».

Когда задержанному объявили, что он является подозреваемым по ст. 210.1 УК РФ, тот ответил, что «не является никаким там лидером». Далее он сообщил, что в 1990 году был осужден по ст. 102 УК РСФСР (убийство), в 1995-м получил еще один срок за попытку побега.

А на вопрос, есть ли у него криминальное прозвище, ответил так: «У меня национальность — еврей. Так и зовут: Еврей».



В полиции уточнили, что Александр Юношев в общей сложности провел в местах лишения свободы 20 лет.

Обыски также, по информации полиции, прошли в местах проживания лиц из его близкого окружения. Всего, сообщили в МВД, проведено 15 обысков. «Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— пояснили в полиции.

Отметим, что в августе 2020 года в Анталье проходила встреча влиятельных воров в законе. Накануне в Турции был застрелен Надир Салифов (Лоту Гули), считавшийся одним из самых авторитетных криминальных лидеров последнего времени на постсоветском пространстве. Как сообщали тогда источники “Ъ”, его расстрелял в гостиничном номере собственный охранник, якобы отомстивший боссу за убийство вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), совершенное в 2016 году.

По данным источника “Ъ”, вернувшись из Анталии в Волгоград, Александр Юношев следил за действиями волгоградских криминальных групп и воровским «общаком».

Отметим, что 4 января 2018-го несколько неизвестных избили Александра Юношева у подъезда дома, он получил перелом свода и основания черепа, ушибы головного мозга и головы, многочисленные гематомы на лице. Потерпевший несколько дней провел в реанимации. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но нападавших не нашли. Уже тогда СМИ сообщали, что Александр Юношев контролирует криминалитет Волгограда с 2016 года, сменив Вахтанга Симонишвили (Вахо). Последний в 2015 году был осужден Центральным судом Волгограда за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) на год колонии-поселения.

Источник “Ъ” сообщил, что вместе с Александром Юношевым были задержаны еще около десятка человек, однако в волгоградском главке МВД эту информацию не подтвердили. «В уголовном деле он фигурирует один»,— сказали “Ъ” в пресс-службе полиции.

Сергей Петунин, Саратов


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