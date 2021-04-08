В Ярославле подал в отставку директор областной дорожной службы

В Ярославле покинул пост директора государственного казенного учреждения ЯО «Ярдорслужба» Олег Бирюков, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. По данным департамента, Олег Бирюков уволился по собственному желанию. Накануне, 7 апреля, у него был последний рабочий день в прежней должности.

В департаменте пояснили, что временно исполнять обязанности директора будет его заместитель Сергей Власов, после чего обязанности будут переданы первому заместителю директора Александру Межиевскому.

«Исполнение обязанности возложено на его заместителя Сергея Власова на срок с 8 апреля до выхода на работу с листа нетрудоспособности Александра Межиевского, первого заместителя директора того же учреждения»,— уточнили в департаменте.

Дарья Сабаева