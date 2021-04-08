Капитальный ремонт ГКБ №6 завершается в Ижевске

В Ижевске завершается капитальный ремонт Городской клинической больницы №6, начатый в 2019 году. Работы проводятся в рамках проекта «Большой ремонт», на них было выделено 175,5 млн руб., сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Это здание больницы было построено в 1965 году. С того времени проводился только косметический ремонт, капитального не было. По проекту "Большой ремонт" отремонтировано терапевтическое, пульмонологическое отделения, лаборатория. Завершается ремонт поликлиники: теперь здесь получится разделить потоки пациентов и внедрить принципы бережливого производства»,— подчеркнула и. о. главного врача Надежда Вдовина.

Отметим, что больница оставалась действующей во время ремонта. В ближайшее время подрядчик завершит работы на цокольном этаже, а до конца мая планируется благоустроить прилегающую территорию.