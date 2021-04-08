«Россети Кубань» инвестирует в развитие краснодарского энергорайона более 1,17 млрд рублей

Компания «Россети Кубань» в 2021 направит на строительство и реконструкцию объектов краснодарского энергорайона порядка 1,17 млрд руб. в рамках инвестиционной программы, сообщает пресс-служба организации.

Запланировано строительство девяти новых и реконструкция 20 уже существующих энергообъектов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В частности, работы по увеличению трансформаторной мощности на треть, до 80 МВА, затронет подстанцию «Почтовая», обеспечивающую электричеством краснодарский микрорайон Гидростроителей. Мощность подстанции «Елизаветинская» после реконструкции увеличится с 4 МВА до 10 МВА, «Адыгейская» - с 32 до 50 МВА.

Кроме того, в рамках инвестпрограммы будет проведен ремонт ключевых центров питания – подстанций 110 кВ «Афипская», «ХБК», «Южная», «Старокорсунская», «Ильская», «Динская», «Старомышастовская» и 35 кВ «Энем» и «Центральная». Запланировано проектирование двух участков воздушной линии электропередачи 110 кВ «Лорис – Старокорсунская», протяженность которой составит 20 км, и строительство новых объектов распределительной сети в Краснодаре, станице Старокорсунской, поселке Южный, Северском и Динском районах.

Реконструкция перечисленных подстанций и сетей улучшит электроснабжение более 800 тыс. абонентов, подключение новых потребителей в Краснодаре и прилегающих районах, а также свыше 400 социально значимых объектов.

Ольга Логинова