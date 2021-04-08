В Нижегородской области от клещей обработают 2,5 тыс. га лесов и парков

В 2021 году в Нижегородской области от клещей обработают 2420 га территории, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В том числе, 582 га земли будет обработано в санаториях, домах отдыха, детских лагерях. Также традиционно в зону обработки попадают городские парки и скверы.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что в 2021 году от клещевого энцефалита привьют 4125 нижегородцев из групп риска.

В случае укуса клещей, ведомство напоминает, что насекомое нужно сдать в лабораторию на исследование зараженности. Пункты приема открыты в Центре гигиены и эпидемиологии на Нижневолжской набережной, 2, подъезд 3, в Шахунье на улице Революционной, 32.

Виктория Александрова