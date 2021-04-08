Более 25 млн рублей направили на развитие мукомольной отрасли Удмуртии

Минсельхоз Удмуртии предоставил субсидии в 25,1 млн руб. на развитие мукомольной отрасли региона. Средства предусмотрены для снижения волатильности цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти деньги направили «Сарапульскому комбинату хлебопродуктов», который является единственным промышленным предприятием отрасли в республике. Так, комбинат возместит затраты на закупку пшеницы.

Отметим, что аналогичная мера поддержки предусмотрена и хлебопекарным предприятиям Удмуртии. Производителям возместят затраты на реализацию продукции, если они возьмут на себя обязательство не повышать цены. Предусмотренная сумма на эти цели — 25,9 млн руб., заявочная кампания продолжается.