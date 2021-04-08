В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд руб. Займется проектом госкорпорация «ВЭБ.РФ», группа «Интеррос» и компания «Васта Дискавери». С 2021 по 2025 год планируется создать туристическую инфраструктуру: центр бальнеологии, включающий санаторий, пансионаты и спа-отели. Для любителей горнолыжного отдыха откроют 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км. Авторы проекта ожидают, что в год новый курорт будут посещать 1,5 млн туристов. «Как инвестор проекта, компания “Интеррос” намерена применить свой опыт, накопленный при создании курорта “Роза Хутор”, и будет следить за тем, чтобы строительство “Долины Васта” велось по самым высоким технологическим и экологическим стандартам»,— отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

Москва до конца апреля выпустит городские облигации сроком на три года и пять лет. Объем эмиссии и сроки обращения ценных бумаг помогут поддержать бюджет столицы и не создавать пиковых нагрузок на него, сообщила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. По ее словам, в последний раз город размещал облигации в 2013 году на 30 млрд руб. С 2011 по 2021 годы долг Москвы уменьшился в 10 раз и представлен одним выпуском государственных облигаций со сроком погашения в июне 2022 года.

«Сбер» и Российская венчурная компания создадут фонд объемом $100 млн для инвестиций в технологические стартапы. Поддержку получат компании, находящиеся на территории России или планирующие выход на наш рынок в ближайшем будущем. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — первый шаг к реализации разрабатываемой правительством Стратегии инновационного развития и реформе институтов развития.