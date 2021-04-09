Начать да строить

Строительный комитет Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) на протяжении многих лет задействован в рассмотрении ключевых вопросов отрасли. Это законопроекты и об обманутых дольщиках, и о комплексном развитии территорий (КРТ). В комитете отмечают, что с помощью Союза в регионе удалось построить заводы по изготовлению стройматериалов, которые, в свою очередь, запустили развитие смежных отраслей.

Основные задачи

Региональный Союз промышленников и предпринимателей был создан в 1991 году после распада СССР, изменившего не только политические, но и экономические расклады. Заново началось и становление строительной отрасли. В этих условиях комитету по строительству СОСПП пришлось налаживать обмен информацией между бизнесом и властью, строителями и промышленниками, обеспечивать эффективное решение стратегических задач отрасли.

Председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев считает, что от того, насколько успешно выстроено взаимодействие между бизнесом и властью, зависит организация всей жизни — правильно ли развиваются промышленность и экономика в целом, на нужных ли вещах консолидируются усилия общества. «Я считаю, огромная доля успеха Свердловской области, ее стабильного авангардного положения принадлежит Союзу, а успех строительной отрасли — результат эффективной и непрерывной деятельности комитета по строительству, куда сегодня входят все системные застройщики и промышленники»,— рассказал он.

Все время своего существования комитет занимается внедрением новых технологий и стандартов строительства в регионе, участвует в создании законодательной и нормативной базы. Так, в Екатеринбурге при участии СОСПП было принято решение на уровне города развивать технологию монолитно-каркасного домостроения. «В 90-е годы нам катастрофически не хватало своих материалов, и мы решили построить в области заводы»,— вспоминает господин Ананьев. По его словам, власть тогда поддержала эту идею и помогла ее реализовать. После этого регион получил независимость от других территорий, а также сократились затраты на логистику. Кроме того, открытие заводов обеспечило развитие смежных отраслей и появление новых рабочих мест, в том числе в малых городах, где расположены ключевые предприятия.

«Не было бы СОСПП, едва ли удалось бы построить в прошлом году новый цементный завод под Сысертью. Всем нам нужно было осознать его необходимость. С помощью Союза строительство цементного завода стало приоритетным инвестиционным проектом Свердловской области — сейчас строители будут обеспечены ключевым высококачественным материалом, без которого стройка немыслима»,— подчеркнул Валерий Ананьев.

Строители и власть

Еще 10–15 лет назад отношение к строителям было иным: появилось много проблемных объектов, обманутых дольщиков, потому что законы принимались без участия экспертов от бизнеса, считает председатель комитета. «Сегодня есть твердое понимание, что строительство — драйвер экономики, равно как и субсидирование ипотеки. Мы не уставали объяснять, что каждый вложенный в ипотеку государством рубль вернется ему в виде налогов через год»,— рассказал господин Ананьев.

Председатель комитета по строительству Валерий Ананьев с коллегами участвует в создании законодательной базы Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По мнению представителей комитета, важно, чтобы отраслевые законы принимались с учетом мнения специалистов отрасли, чтобы свести к минимуму необходимость подвергать действующие нормативные акты доработке, как это случалось с законами, принятыми «в отрыве» от участников рынка. Например, 94-ФЗ («О размещении заказов на поставки товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Его основным недостатком была нацеленность на выбор исполнителя работ по стоимости. «Однако закон допускал ситуации, когда мошенники в лучшем случае получали деньги и исчезали, в худшем — портили объекты. Наш комитет и СОСПП приложили огромные усилия к тому, чтобы этот закон был отменен. В 2014 году его сменил более прозрачный и понятный 44-ФЗ (“О госзакупках”)»,— рассказал Валерий Ананьев.

Еще один пример с 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве»). Комитет по строительству СОСПП был участником обсуждений закона, транслировал обратную связь и давал рекомендации. В комитете отмечают, что на сегодняшний день почти полностью удалось изжить основные риски этого закона и получить работающий, защищающий и дольщиков, и строителей алгоритм. В то же время строители намерены и дальше выявлять и устранять недочеты этого закона.

С 1 июля 2019 года строители в России для безопасности дольщиков начали работать по системе эскроу-счетов. Теперь между застройщиком и конечным потребителем есть посредник — банк, на специальных счетах (эскроу) которого хранятся деньги дольщиков вплоть до сдачи дома в эксплуатацию. Стройка происходит за счет банковских заемных средств. Если дом не достраивается вовремя, то деньги возвращаются клиентам. Также существует страхование средств при потере банком лицензии суммой до 10 млн руб. Такая система позволяет будущим владельцам жилья защитить свои сбережения и не оказаться в числе обманутых дольщиков.

Один из последних нормативных актов, над которым шла совместная работа,— закон о комплексном развитии территорий (КРТ). В марте законодательное собрание Свердловской области приняло закон о КРТ. Он дает возможность местным властям составлять и утверждать программы реконструкции и сноса депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Закон разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. В Свердловской области внедрять механизм КРТ планируют в Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской агломерациях. «Работа по комплексному обновлению Екатеринбурга, которая стартует в юбилейный год СОСПП, позволит городу и области выйти на новый уровень развития»,— считает Валерий Ананьев.

Подводя итоги более чем 20 лет работы, в комитете говорят, что сделать предстоит не меньше: в ближайших планах — решить вопросы по сокращению сроков техприсоединения к сетям, созданию эффективной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры и обеспечению комплексного подхода при обновлении застроенных территорий. Кроме того, предстоит разработать алгоритмы восстановления памятников архитектуры и их интеграции в жизнь города.

Мария Игнатова