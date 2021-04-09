Бесперебойный комитет

Десятки организаций, представляющие отрасль энергетики в Свердловской области, уже более десяти лет участвуют в работе профильного комитета в СОСПП. Инвесторы, ученые и чиновники регулярно собираются на площадке, чтобы обсудить актуальные отраслевые проблемы. Одной из ключевых является энергоэффективность. Кроме того, комитет проводит оценку перспективных потребностей в энергетических ресурсах уральской промышленности.

Ветеран на передовой

Если в апреле 2021 года юбилей празднуют все участники Союза, то весной 2022 года значимая годовщина запланирована по одному из направлений СОСПП: 27 апреля следующего года исполнится 15 лет со дня основания комитета по энергетике. И все эти годы на площадке регулярно собираются представители ресурсоснабжающих организаций и профильные чиновники Свердловской области, производители отраслевого оборудования со всей России и из других стран.

«Комитет создан для содействия и формирования благоприятных условий развития предпринимательской деятельности на территории Свердловской области и РФ в целом, выработки предложений и решения задач по повышению экономической и конкурентной устойчивости предприятий различных отраслей региона»,— подчеркивают в СОСПП.

Первым председателем комитета был Владимир Шилов, в послужном списке которого работа на Серовском заводе ферросплавов, в «Екатеринбургэнергосбыте», в МРСК Урала (сейчас — «Россети Урал»). С 2009 года и по сегодняшний день старейший комитет по энергетике возглавляет Валерий Родин — бывший генеральный директор МРСК Урала, ветеран отрасли.

«Деятельность комитета направлена на решение крайне актуальных вопросов, связанных с развитием энергетической и жилищно-коммунальной отраслей, а сам он при этом является открытой площадкой для проведения дискуссий»,— отмечает заместитель министра энергетики Свердловской области Игорь Чикризов.

54 мегаватт за пятилетку

В работе комитета участвуют эксперты из 30 различных структур: представители отраслевых организаций, предприниматели, потенциальные инвесторы, а также ученые. Одна из важных функций комитета — привлечение внимания к отраслевым документам в регионе. «Площадка позволила собрать заинтересованные стороны для комплексного и всестороннего рассмотрения и обсуждения разработанной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики региона»,— говорит господин Чикризов.

Документ, в котором определяют векторы развития отрасли в регионе, обновляется регулярно. В своей последней редакции программа вступила в силу в январе 2021 года. В схеме закреплены различные инвестиционные проекты до 2025 года стоимостью почти 9 млрд руб. В ближайшие годы в регионе будут построены и реконструированы 33 подстанции, проведены более 600 км сетей электропередачи, появятся новые энергоблоки мощностью в 54 МВт. Реализацией проектов будут заниматься члены комитета по энергетике СОСПП. «В каких бы экономических и эпидемиологических условиях мы сейчас не находились, энергетике стоять на месте нельзя — она не должна являться тормозом для экономики, а должна динамично развиваться и обеспечивать надежное, бесперебойное энергоснабжение всех потребителей»,— подчеркнул Игорь Чикризов.

Килограмм топлива

Комитет вбирал в себя различную тематику в течение 2010-х, на собраниях поднимали темы в зависимости от ситуации на рынке. По мере того, как промышленники вводили в строй новые производства по всей области, а девелоперы застраивали Екатеринбург новыми жилыми районами, ресурсоснабжающие организации наращивали свои мощности, чтобы отвечать на возрастающее энергопотребление. По подсчетам министерства экономики Свердловской области, если в 2013 году отраслевые организации поставили энергоресурсы на 173,6 млрд руб., то в 2020 году — на 236,5 млрд руб.

«Основная проблема в энергетике Свердловской области, которую обсуждали и тогда(в начале 2010-х), и сейчас, прежде всего, энергосбережение. Еще одна основная тема—новая техника и новые технологии, которые применяются в энергетике, в ЖКХ, в городском хозяйстве»,— рассказал Валерий Родин.

С 2009 года комитет по энергетике возглавляет ветеран отрасли Валерий Родин Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Регион добился определенных результатов в этом направлении. Один из способов замерить это — подсчитать уровень энергоемкости в экономике региона. По данным Росстата, в Свердловской области на каждые 10 тыс. руб. внутреннего регионального продукта (ВРП) приходилось 263,02 кг условного топлива в 2012 году, в 2018 году — 151,07 кг (данные по энергоемкости ВРП публикуются с задержкой в два года).

Комитет стал площадкой, где участники рынка могли пригласить компании к сотрудничеству, производители энергосберегающего оборудования находили своих покупателей в ресурсоснабжающих организациях. «Я думаю, нам удалось наладить кооперацию. К счастью, в Свердловской области очень много людей занимаются выпуском энергосберегающего оборудования, партнерские отношения с потребителями устойчиво налажены и функционируют»,— отметил председатель комитета. Например, НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова разрабатывает проекты автоматизации и электропитания для промышленных объектов, «Россети Урал» реализуют энергосервисные проекты в муниципалитетах, Институт развития ЖКХ и энергосбережения имени Н.И. Данилова разрабатывает программы энергосбережения.

Комитет по энергетике СОСПП позволил уральскому региону расширить географию сотрудничества. «В комитет приходят не только наши предприятия из Свердловской области, но и челябинцы, пермяки, приезжают люди из Сибири, Петербурга, были из Севастополя»,— перечисляет Валерий Родин.

Обновленный парк

На начало 2010-х в регионе 20% мощностей на станциях были критически устаревшими, так как оборудование было введено в эксплуатацию до 1960 года. Замена устаревших энергоблоков — одно из направлений по энергосбережению. «С учетом износа основных фондов электроэнергетического комплекса планируемый ввод генерирующих мощностей позволит вывести из эксплуатации неэффективное, неэкологичное оборудование. Обновление генерирующего комплекса позволит существенно повысить энергоэффективность экономики Свердловской области»,— считают в минэнерго.

В течение декады генерирующие компании обновляли парк энергоблоков по всему региону. Сейчас в общем объеме мощности энергоблоки, построенные до 1960 года, занимают меньше 4%, а введенные в течение 2010-х — почти треть всех электромощностей региона, подсчитали в правительстве.

В 2014 году в комитете по энергетике СОСПП была создана рабочая группа по выявлению и устранению барьеров в получении налоговых льгот за использование высокоэффективного энергооборудования в целях повышения эффективности работы предприятий.

Возымели свой эффект энергоэффективные мероприятия среди строительных компаний региона: в жилищном секторе устанавливали приборы для учета электроэнергии и различную автоматику, которая позволяла регулировать уровень подачи тепла. Строительные компании все чаще применяли энергоэффективные технологии, что привело к экономии теплоресурсов. «Новые здания оборудуются индивидуальными источниками тепла, в основном газовыми котлами, соответственно, новые потребители к системе централизованного теплоснабжения не подключаются. Вводимые новые здания имеют гораздо меньшее теплопотребление», говорится в документах минэнерго.

Впрочем, господин Родин напоминает, что проблемы энергоэффективности останутся в повестке свердловской энергетики и в 2021-м, и в ближайшие годы.

Ирина Крылова