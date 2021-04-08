Потребление электроэнергии в Татарстане в марте выросло на 5%

В Татарстане потребление электроэнергии в энергосистеме региона за март 2021 года составило 2,821 млрд кВт/ч, что на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщает Региональное диспетчерское управление энергосистемы. Это связано с теплой температурой, ростом потребления предприятий автопромышленности, фирм по производству нефтяных и химических продуктов, увеличением потребления тепловых электрических станций, а также с введением режима нерабочих дней в прошлом году.

Потребление электроэнергии с начала 2021 года в Татарстане снизилось на 2,5%, — до 8,2млрд кВт/ч. Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Татарстана в марте выросла на 5,1%, — до 2,3 млрд кВт/ч. Основная доля роста выработки зафиксирована на Казанской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-3, Набережночелнинской ТЭЦ и Нижнекамской ТЭЦ-1.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в прошлом месяце был зафиксирован 11 марта в 10:00, когда средняя температура воздуха составила -17,3 °С . Его значение составило 4,2 тыс. МВт, что на 4,1% больше, чем в марте 2020 года. Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана с начала 2021 года составил 1,112 млрд кВт/ч, в том числе 530,1 млн кВт/ч по итогам марта.

"Ъ-Казань"