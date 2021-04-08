В Орле интернет-мошенники получили реальные сроки

Заводской райсуд Орла вынес обвинительный приговор троим членам организованной преступной группы, обманывавшим граждан через интернет. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Орловчан признали в мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенные организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил им от 4 лет 6 месяцев до 6 лет колонии общего режима и штрафы от 500 до 700 тыс. руб. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как установил суд, трое орловчан и еще один их сообщник, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разместили на ряде сайтов в интернете недостоверную информацию о продаже мобильных телефонов. Получая деньги от покупателей, они либо ничего не отправляли взамен, либо высылали неисправные аппараты, их части и другие «не представляющие ценности предметами». Ущерб потерпевшим был оценен в 1,5 млн руб.

Валерия Розбот