Переболевшие COVID-19 жители края могут бесплатно получить препараты для профилактики тромбоза

Переболевшие коронавирусной инфекцией жители Пермского края могут бесплатно получить антикоагулянты — препараты для профилактики тромбозов, которые могут появиться как осложнение после болезни. Необходимые лекарства выдают в краевых больницах.

«Пациентам из группы риска — тем, кто лечился в стационаре и нуждается в приеме препаратов, предупреждающих образование тромбов, антикоагулянты теперь выдают в поликлинике бесплатно на срок до трех месяцев. Эти лекарства человек должен принимать регулярно, как прописал врач, все 90 дней после выписки из стационара. Это новшество в обеспечении бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Если раньше медикаменты выдавали людям, проходящим лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, то сейчас к ним добавились и граждане, завершившие лечение в „красных зонах“ круглосуточных стационаров»,— пояснила начальник управления по лекарственному обеспечению минздрава Пермского края Елена Струева.

В краевом минздраве также напомнили, что жители региона могут получить бесплатные препараты для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. Эта мера действует с ноября прошлого года, ею уже воспользовались более 30 тыс. жителей Прикамья.