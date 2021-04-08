«Перезагрузку» мер господдержки технопарков и кластеров обсудят на Межрегиональном форуме в Екатеринбурге

С 13 по 14 апреля 2021 года в Екатеринбурге состоится межрегиональный форум «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона».



Организаторами форума выступают Правительство Свердловской области и АО «Корпорация развития Среднего Урала» при поддержке Ассоциации кластеров и технопарков России. В деловой программе форума примут участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, бизнес-сообщества, руководители региональных органов исполнительной власти и корпораций развития из более чем 40 субъектов РФ.

Форум, посвященный развитию промышленных территорий с учетом новых требований нормативно-правовой базы, будет состоять из двух групповых дискуссий и пленарного заседания.

Во время первой групповой дискуссии «Промышленные технопарки и особые экономические зоны – инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона» будут обсуждаться механизмы создания промышленных технопарков, меры господдержки, а также импортозамещение и локализация производства на территориях промышленных технопарков.

Промышленные технопарки позволяют снизить издержки предприятий – резидентов за счет подготовленной коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры. При этом инвесторы технопарка за счет господдержки на 40% могут снизить издержки при создании инфраструктуры.

Вопросам импортозамещения будет посвящена и вторая дискуссионная площадка форума - «Промышленные кластеры – механизм импортозамещения и развития поставщиков».

На данный момент в активную фазу вошла подготовка к первому конкурсному отбору совместных кластерных проектов в 2021 году. Ассоциация кластеров и технопарков России выступает за упрощение процедуры вступления в кластер. В частности, предлагается снизить общий уровень кооперации между участниками кластера (уровень функциональной зависимости) с 20% до 10%.

Во время второй групповой дискуссии будут обсуждаться также следующие вопросы:

практика создания промышленных кластеров;

основные требования к совместным проектам промышленного кластера;

особенности обновлённого механизма поддержки совместных проектов промышленных кластеров;

совершенствование регулирования в сфере создания и развития промышленных кластеров.

Роль промышленной инфраструктуры в экономическом росте территорий обсудят во время пленарного заседания.

Второй день работы форума откроет технологический тур на инфраструктурные площадки Свердловской области: Технопарк высоких технологий Свердловской области; Особая экономическая зона «Титановая долина» площадка «Уктус» и т.д.

- На межрегиональном форуме должна состояться принципиальная дискуссия, направленная на усиление внутриобластной и межрегиональной кооперации, развитие в регионах промышленных кластеров и технопарков – как важнейших инструментов территориального развития промышленности, необходимых для эффективной реализации национальных проектов, - отмечает директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Максима Прачика:

У Свердловской области есть неоспоримое преимущество для развития промышленных кластеров. Кластерная политика не только способствует формированию производственных и технологических цепочек, но и является отличной площадкой для развития наукоемких производств.

Приглашаем принять участие в межрегиональном форуме «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона».

Вся информация о форуме, в том числе и регистрационная форма размещены на сайте http://www.forum-ekb.ru/.

Контактное лицо от Ассоциации кластеров и технопарков России, ответственное за регистрацию участников и деловую программу Форума: Максим Гурьев, e-mail: mguryev@akitrf. ru. Телефон: 7 (499) 277-00-04. Контакт для представителей СМИ: Пресс-секретарь Ассоциации кластеров и технопарков России Дарья Назаренко, e-mail: pr@akitrf.ru. Телефон: +7 (964) 538-12-21.

Справка об организации: Ассоциация развития кластеров и технопарков – ведущая общественно-деловая организация России, образованная в 2011 году и объединяющая объекты технологической и промышленной инфраструктуры. В настоящее время АКИТ РФ объединяет более 100 членов из 50 субъектов Российской Федерации, представляя интересы свыше 3000 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, промышленных технопарков и особых экономических зон. На сегодняшний день на предприятиях Ассоциации трудится свыше 215 тысяч человек, а совокупный объем выпускаемой продукции превышает 853 млрд. рублей (0,8% ВВП России).