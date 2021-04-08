Аман Тулеев рассказал, как просил кемеровских чиновников изображать йети

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что просил местных чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы подогревать интерес к горнолыжному туризму в регионе.

«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте (глава Таштагольского муниципального района): "Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год, это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь"»,— написал господин Тулеев в своем Instagram.

По его словам, когда интерес падал, то он предлагал местному главе «найти кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели».

Горная Шория — это горно-таежный регион, расположенный в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Зимой является горнолыжным курортом, популярным не только в Кемеровской области, но и во всем сибирском регионе. Особенно популярна гора Зеленая высотой 1270 м, расположенная рядом с населенным пунктом Шерегеш.

Юлия Сасевич, Новосибирск