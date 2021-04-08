В России может появиться Единая платформа вакансий

Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края стало инициатором общественных обсуждений законопроекта о занятости.

В феврале 2021 года «Единая Россия» внесла в Государственную думу поправки в закон о занятости. Они направлены на улучшение ситуации на рынке труда на фоне последствий пандемии. Законопроект находится на рассмотрении. Сейчас регионы вносят свои предложения, которые будут учтены при подготовке документа ко второму чтению.

Законопроект систематизирует отношения центров занятости населения и заявителей. Например, конкретизируется период выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан. Предполагается также оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Расширяется банк общедоступных вакансий.

В Пермском крае общественные обсуждения прошли 7 апреля на площадке краевой библиотеки им. Горького. В дискуссии приняли участие представители профильных ведомств, депутаты и общественники.

Ирек Хазиев, модератор общественных обсуждений, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия»:

– Считаю, что предлагаемый законопроект актуален и своевременен для жителей. Вопрос поиска работы является ключевым для многих. Предлагаемые изменения в законодательство должны сделать процедуру более удобной, а новые возможности с Единой базой вакансий должны позволить специалисту трудоустроиться внутри страны, не уезжая за рубеж. Электронный обмен документами – это также необходимая в современном обществе процедура, которая позволяет уйти от сбора документов и хождения по инстанциям. Надеюсь, что наши предложения в обсуждаемый законопроект будут учтены и в будущем позволят не просто оказывать услуги, а эффективно помогать людям в трудоустройстве, решать их конкретные проблемы.

Как отметила замминистра социального развития Пермского края Марина Визе, основная идея поправок – передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единые условия по всей стране по поиску работы, что в том числе даст возможность перейти от внешней трудовой миграции к внутренней, то есть работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие.

В частности, общероссийская база вакансий будет переформатирована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», наравне с очным приемом в законопроекте предлагается закрепить дистанционный формат предоставления услуг. Благодаря этому сервису будут облегчены бюрократические процедуры по получению справок от работодателей и граждан, а соискатели получат доступ к единому банку вакансий по всей стране.

Марина Визе:

– В связи с пандемией 2020 год внес изменения в технологию работы специалистов службы занятости. Ключевые изменения, которые предложены законопроектом – это закрепление тех технологий и механизмов, которые уже использовались в 2020 году. Прошлый год показал, что осуществлять деятельность по закону 1991 года стало крайне сложно, поскольку сегодня у населения совсем другие запросы. Те предложения, которые сформулированы «Единой Россией», в первую очередь учитывают запросы населения на качество и скорость получения услуг в службе занятости.

Замминистра подчеркнула также, что, согласно поправкам, вакансии для Единой платформы будут обязаны предоставлять все организации, штат которых больше 25 человек, это касается и федеральных, региональных и местных органов власти. По ее словам, в сегодняшней редакции закона работодатель также должен предоставлять информацию для соискателей, но делать это можно раз в месяц и на бумажном носителе.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Пермского края, доктор экономических наук Татьяна Миролюбова отметила, что на сегодняшний день в Пермском крае только 6% работодателей подают сведения о вакансиях в службы занятости.

Татьяна Миролюбова:

– Одна из целей поправок состоит в формировании прозрачных условий для предложений на рынке труда. Необходимо более четко прописать те понятия, которые вводятся в данный законопроект: это и вакантное рабочее место, свободное рабочее место и другие. Это поможет предотвратить разночтения при реализации закона в будущем. Кроме того, важно четко прописать полномочия субъектов РФ, связанные с взаимодействием служб занятости и негосударственных кадровых агентств. Сегодня граждане, ищущие работу, чаще обращаются именно в кадровые агентства, а не в службы занятости. В законе необходимо прописать этот момент взаимодействия и сделать его более эффективным.

Помимо расширения возможностей для поиска работы, расширяется и зона ответственности граждан, зарегистрировавшихся на портале. Например, неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем, на обучение или в центр занятости будет признана отказом от поиска работы, выплата пособия будет приостановлена сроком на месяц.

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров также отметил, что необходимо рассмотреть нормы о материальном стимулировании работодателей, принимающих на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. «Стоит рассмотреть возможность снижения налоговых отчислений с заработной платы инвалидов. Такой опыт был в советское время, а сейчас аналогичные схемы работают в Европе. Я очень надеюсь на этот закон, что с его помощью мы сможем простимулировать работодателей охотнее брать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул депутат.

По окончании обсуждения законопроекта председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Пермском крае Ирек Хазиев предложил участникам передать все предложения и пожелания коллегам по партии в Госдуме, где их обязательно рассмотрят.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии, – в первую очередь речь идет о развитии онлайн-сервисов.