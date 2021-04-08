Инна Петухова заменила Владимира Пушкарева на должности вице-мэра Сочи

Очередные изменения кадрового состава произошли в администрации Сочи. Владимир Пушкарев покинул должность вице-мэра, вместо него назначена Инна Петухова, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В ведении госпожи Петуховой будут находиться вопросы по реализации полномочий администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в сфере имущественных отношений, курортов, туризма, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и услуг, информатизации и связи. Ранее она занимала должность директора департамента имущественных отношений. На должность и.о. департамента имущественных отношений вместо госпожи Петуховой назначен Виктор Шингирий, который ранее исполнял обязанности заместителя руководителя соответствующего департамента.

Как ранее сообщал Ъ-Кубань”, ранее свою должность покинул вице-мэр курорта Сергей Робилко, вместо него был назначен Алексей Соколов, ранее занимавший должность главы департамента строительства Сочи. Теперь господин Соколов курирует департаменты городского хозяйства, строительства и транспорта, а также управления административной инспекции цен и тарифов.

Ольга Логинова