Глава минздрава Новосибирской области: каждый случай ОРВИ должен быть проверен на COVID-19

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что каждый случай ОРВИ необходимо проверить на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам господина Хальзова, обстановка с COVID-19 в области стабилизируется, но остается напряженной из-за эпидемиологической ситуации вокруг РФ. «Обращаюсь к каждому жителю области — если у вас есть признаки ОРВИ, необходимо пройти тестирование на коронавирус»,— сказал он сегодня во время брифинга оперативного штаба.

Год назад, 23 апреля, губернатор Андрей Травников призвал новосибирцев относиться к любому ОРВИ как к потенциальному коронавирусу. Глава региона предлагал жителям не выходить при первых признаках заболевания, а вызывать домой врача, который сделает тест на выявление инфекции.

По данным оперштаба на 8 апреля 2021 года, в регионе зарегистрировано около 39,4 тыс. случаев коронавируса (+71 за сутки), более 36,6 тыс. пациентов выздоровели (+103), скончались 1 667 человек (+5).

По информации на 23 апреля 2020 года, в регионе всего было зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом. За сутки было выявлено 17 заражений.

На сегодняшний день в области против коронавируса вакцинировано более 125 тыс. жителей, из них двумя компонентами — 89 507 человек.

Екатерина Лукашевич