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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Воронеже в ДТП с двумя маршрутками пострадали семь человек

Сегодня в 12.08 часов в Железнодорожном районе Воронежа — на Ленинском проспекте у дома 123 —столкнулись две маршрутки-ПАЗика №122, в результате ДТП жертв нет. Семеро пострадавших пассажиров маршруток с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, оба автобуса двигались из Отрожки и столкнулись при перестройке из ряда в ряд у остановки. После этого один из ПАЗиков продолжил двигаться по инерции и врезался в припаркованный на обочине полуприцеп грузовика.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают его обстоятельства и причины.

Валерия Розбот


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