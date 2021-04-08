Мэр Ярославля решил изменить движение транспорта в Торговом переулке

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что в ближайшее время будут рассмотрены варианты по изменению движения общественного транспорта в Торговом переулке, а также по организации парковки на улице Комсомольской. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети.

«Это позволит уменьшить автомобильные заторы на участке от площади Волкова до Богоявленской площади»,— отметил господин Волков

Мэр рассказал, что сегодня комиссия под его руководством побывала на улице Комсомольской, чтобы на месте обсудить планы благоустройства территории вокруг памятника архитектуры 19 века - ротонды гостиного двора. Комиссия также обсудила необходимость проведения на Комсомольской улице ямочного ремонта.

Антон Антонов