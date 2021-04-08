Медиков выдвинули на праймериз «Единой России» к выборам в Самарскую губдуму

В начале недели к участникам предварительного голосования«Единой России» в Самарской области на выборы в Самарскую губернскую думу присоединились три представителя здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Так, сотрудники здравоохранения Самарской области выдвинули для участия в праймериз тольяттинского врача-инфекциониста Николая Каравашкина, а также руководителей самарских больниц Наталью Виктор и Анну Дубасову.

«По мнению профессионального сообщества, они смогут достойно проявить себя и в качестве депутатов. В случае победы в предварительном голосовании они смогут участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу»,– говорится в сообщении.

За три недели до окончания приема заявок на участие в праймериз «Единой России» в Самарской области перед выборами в Госдуму и губернскую думу зарегистрировались 32 кандидата. Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля.

Ани Айвазян