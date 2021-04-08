Современная морская набережная должна стать визитной карточкой Сочи

На состоявшемся в Сочи брифинге международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции центральной морской набережной на искусственной территории восемь команд, отобранных жюри для участия в финале, представили свой опыт работы и видение того, какой должна быть будущая набережная.

Директор ГК «Метрополис» Анна Невзорова, приветствуя конкурсантов, рассказала об актуальности проблемы благоустройства территории, предназначенной для будущего проекта, а также целях и задачах, стоящих перед организаторами конкурса.

«Что сейчас привлекает в нашей центральной набережной? Ничего. Можно отметить отсутствие единого архитектурного стиля, морально и физически устаревшую функциональность этой территории. Кроме хаотичной торговли, узкой прогулочной полосы и размытых пляжей на ней нет ничего. Решить эту проблему в рамках шестиметровой набережной практически невозможно, единственный способ – строительство искусственного участка, который обеспечит современное, инновационное пространство культурного, делового, образовательного, туристического и пляжного кластера», - поделилась своим видением проблемы госпожа Невзорова.

Она также уточнила, что победитель получит приоритетное право принять участие в проектировании искусственной территории. По ее словам, бюджет будущего проекта не ограничен, инвесторы готовы в него вкладываться. Поэтому приоритетный вопрос, который необходимо решить участникам – это его реализуемость.

Финалисты конкурса, среди которых - консорциум IND architects, Royal Haskoning DHV, LDA Design (Россия, Нидерланды, Великобритания), проект «Меганом» (Россия), GMP (Германия), консорциум MASTER'S Plan, Cushman & Wakefeld, архитектурное бюро Parsec, UNStudio (Нидерланды), ADEPT (Дания) + MegaBudka (Россия), MYAA представили свое представление о концепции будущей набережной.

Так, директор компании UNStudio Франс ван Вююре, рассказал, что их команда представляет на этой территории динамическое пространство, где вода встречается с сушей, и планирует создать активную набережную, которая всегда работает, всегда полна жизни - в любое время года, и днем, и ночью. UNStudio хочет предложить пространство, которое будет смотреть в будущее, наладить связь с людьми посредством инновационных культурных идей. При этом набережная курорта должна вписываться в представление о здоровом и экологичном отдыхе. Это место может стать культурной открыткой Сочи, его визитной карточкой, его рекламой.

Директор MYAA Али Мангера, считает, что Сочи – это особенное место, у него собственный микроклимат, своя история и культура. Цель команды MYAA – создать что-то в высшей степени местное, локальное, буквально «под заказ» для Сочи.

«Мы не хотим делать нечто безликое, что может быть, где угодно. Мы хотим задать вопрос, что есть Сочи? Какова его история? Создать продолжение живого, дышащего города, чтобы территория жила и работало 24 часа в сутки. Мы видим в набережной то место, которое должно совместить прошлое, настоящее и будущее», - поделился своими идеями господин Мангера.