В Самаре открылся первый офис Альфа-Банка без бумаги и с биометрией

В Самаре в среду, седьмого апреля, на Московском шоссе, 47 торжественно открылось новое концептуальное отделение Альфа-Банка. Как рассказали его представители, новая концепция носит название Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В Phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы.



Новое отделение отличается от привычных офисов банка тем, что там, к примеру, нет бумаги, проводов оргтехники и отдельной рабочей зоны сотрудников. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис планирует экономить до 10 тонн бумаги в год. В прошлом году Альфа-Банк сэкономил 71 тонн бумаги благодаря отказу от бумажных чеков.

Сотрудники и клиенты нового офиса могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса с креативным дизайном и живым озеленением и с комфортом решить все вопросы.

Среди услуг нового phygital-офиса биометрия и планирование визита. Офис узнает клиента в лицо, если он ранее дал согласие на это. Клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел и что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%. При планировании визита в банк, можно посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время — клиента будут ожидать.

На открытии с приветственным словом выступил региональный управляющий Альфа-Банком в Самаре Сергей Нагайцев. Как он отметил, в phygital-офисе совмещены передовые технологии с теплым человеческим общением, ценность которого оценили все за прошедшие полтора года. Самара, подчеркнул господин Нагайцев, один из первых городов, где появилось подобное отделение банка.

Как добавил директор розничного бизнеса банка Игорь Ивакин, еще совсем недавно невозможно было представить себе банковское отделение в подобном формате: «Я пришел в банк в 2008 году, когда офисы были с бронированными стеклами. Прошло не так много лет и мы стали ходить в отделения, где сотрудник встречал нас за стройкой. Сейчас банк открывает новую страницу в истории обслуживания клиентов, где нет стоек, а есть общее комфортное пространство.».

Есть несколько принципиально важных моментов. Которые отличают новый офис Альфа-Банка от подобных офисов других банков. Так, система электронной очереди при приближении клиента сразу же идентифицирует его и приветствует по имени. После выбора операции гость может присесть за многофункциональный стол с мягкими сиденьями, к которому подойдет специалист — сотрудники на Московском шоссе, 47 работают за переносными ноутбуками. В специальном помещении есть конфиденциальный банкомат и счетная машинка, которыми могут воспользоваться клиенты, не обращаясь в кассу. В основном зале установлена кофейная машина и зона с мерчем. Для специалистов офиса предусмотрены комфортные условия работы — дресс-код позволяет носить белые кеды. Банк перед запуском phygital изучил опыт ведущих мировых корпораций.

Всего Альфа-Банк планирует открыть в этом году в России 76 офисов нового формата. В общей сложности, розничная сеть банка насчитывает 525 офисов в Москве и других регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.