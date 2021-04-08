43 жителя Удмуртии заразились гемморагической лихорадкой с начала года

За январь-март 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 43 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), в том числе у одного ребенка. Это в 2,5 раза меньше значения первого квартала 2020 года и ниже среднемноголетних показателей в 2,6 раза, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что в основном граждане заражались воздушно-пылевым путем. Заболеваемость среди сельских жителей была в 1,9 раза выше, чем среди городских. В целом случаи ГЛПС зарегистрировали на 11 административных территориях.