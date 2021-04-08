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ООО «Пермский завод масел» заплатит 500 тыс. рублей за действия своего директора

Мировой судья Индустриального района Перми признал ООО «Пермский завод масел» виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица и оштрафовал предприятие на 500 тыс. руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ранее надзорный орган установил, что на площадке завода произошла авария, в результате которой получили повреждения цистерны. Чтобы не предавать дело огласке, директор завода дал представителю собственника цистерн взятку в сумме 150 тыс. руб. О случившемся стало известно правоохранительным органам. Транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), рассмотрев которое суд назначил наказание для юридического лица.

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