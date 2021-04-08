На Дону директора компании будут судить за сокрытие 9 млн рублей на уплату налогов

В Таганроге перед судом предстанет директор компании. Правоохранители подозревают его в сокрытии средств, предназначенных на уплату налогов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Геннадий Бородин, генеральный директор ООО «Полимерпром».

По данным, директор в декабре 2020 года, налоговой задолженности предприятия в 18,3 млн руб., отправил деньги на расчетные счета сторонней организации, которую использовал для расчетов с контрагентами. «Тем самым он умышленно сокрыл почти 9 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам»,— сказано в сообщении.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Полимерпром» было учреждено в Таганроге в 2003 году. Основной вид деятельности — производство изделий из пластмасс. Бенефициаром и генеральным директором компании является Геннадий Бородин. В 2019 году выручка предприятия составила 723,6 млн руб., а чистая прибыль — 35,8 млн руб.

Наталья Шинкарева