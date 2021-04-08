Бизнес под защитой: рассказываем про плюсы облаков для компаний

Какие задачи бизнеса можно решить с помощью облачных технологий, какие из башкирских компаний уходят в облака чаще остальных и как сделать переезд в облака легким и безопасным?



Активное внедрение IoT-технологий (Internet of Things), big data (большие данные — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия) и нейросетей уже сейчас дает о себе знать с точки зрения объема генерируемых данных. Прогнозируется, что к 2025 году объемы данных во всем мире могут достигнуть колоссальной цифры 175 зеттабайт. Например, если предприятие хочет автоматизировать производство, то уже на самом первом этапе обязательно нужно задуматься и над тем, как и где хранить данные, которыми обмениваются системы мониторинга. Закупка, настройка и обслуживание ИТ-оборудования неминуемо влечет за собой расходы и ставит острый вопрос об окупаемости новшеств. Облачные технологии одновременно снижают текущие затраты и при этом исключают необходимость приобретения физических активов. Популярность облаков стабильно растет. До 2025 года аналитики исследовательского агентства IDC прогнозируют облачному рынку в России рост со среднегодовыми темпами 18,6%.

Многие корпоративные клиенты уже давно используют облачные решения для хранения данных, однако еще остались компании, которые не в полной мере доверяют этой услуге. В чем преимущества удаленных серверов по сравнению с собственной инфраструктурой и почему башкирским компаниям стоит задуматься о переходе на облачные сервисы? Об этом рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Причина №1. Экономия до 30% ежемесячно и бесперебойная работа

Переход в облако позволяет бизнесу уйти от серьезных капиталовложений. Покупая облачное решение, вы платите за ежемесячную подписку, от которой можете легко отказаться. Вам не навязывают дополнительные продукты и объемы, которые не нужны сейчас вашему бизнесу. Кроме того, нет необходимости покупать впрок место для хранения данных. Объем облака увеличивается постепенно, по мере роста объема вашей информации. Аренда виртуальных серверов обходится пользователю значительно дешевле: бизнес экономит от 20% до 30% на ежемесячных расходах. Но это далеко не все. Удаленный доступ заказчика к данным позволяет контролировать бизнес в любом месте и с любого подключенного устройства, что стало незаменимо во время пандемии. Кроме того, облако надежно защищено от внешних атак, что обеспечивает непрерывность бизнес-процессов компаний.

Причина №2. Безопасность процессов и доступность данных

Безопасность данных, находящихся в облаке, обеспечивается всесторонне. Практика показывает, что хранить данные в облаке даже надежнее, чем в рамках собственной инфраструктуры. Надежное оборудование, на котором развернуто облако, как правило, находится в строго охраняемых центрах обработки данных (ЦОД). Физический доступ к самому оборудованию имеет крайне ограниченный круг доверенных лиц. Системное администрирование виртуальной среды выполняют также специально уполномоченные и высококвалифицированные работники. Удаленный доступ к облаку проводится по защищенным каналам связи. Что касается шифрования данных, решение этой задачи — за клиентом. Это вполне логично, потому что шифрование производится с помощью криптографических ключей, которые должны быть только у владельца или администратора защищаемых данных. Кроме того, крупные провайдеры, как правило, помогают компаниям обеспечить круглосуточный мониторинг данных и оперативное реагирование на возможные инциденты, что также является немаловажным фактором для защиты данных. Например, МТС предлагает своим клиентам Security Operation Center (Центр обеспечения безопасности), который круглосуточно мониторит и реагирует на инциденты информационной безопасности в реальном времени.

Причина №3. Быстрая миграция и помощь экспертов по формированию облачных стратегий

Время, необходимое для подготовки и проведения миграции, зависит от объема и сложности переносимой ИТ-инфраструктуры. В среднем это может занимать от одного рабочего дня до недели. Например, специалисты нашего облачного провайдера #СloudMTS могут взять все хлопоты по миграции на свои плечи. Команда высококлассных экспертов реализовала тысячи проектов по переходу бизнеса в облако.

Помимо услуг по миграции, башкирский бизнес может воспользоваться нашей экспертизой по формированию облачных стратегий. Мы подразумеваем под этим помощь в проектировании цифровой среды и подготовке дорожной карты развития на основе облачных технологий. В рамках подразделения облачных проектных решений мы помогаем компаниям с цифровой трансформацией и реализацией сложных ИТ-проектов.

Какие из башкирских компаний уходят в облака чаще?

«Облачными лидерами» в республике стали отрасли промышленности, производства, медицинские и фармацевтические компании, а также компании, занимающиеся выпуском изделий специального назначения. Сфера торговли занимает второе место в портфеле провайдера #CloudMTS — 20% от всех подключений.

Башкирские компании особенно активно использовали IaaS-решения (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) — на их долю пришлось 70% контрактов #CloudМТS за прошлый год. В облако переносили клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения, базы данных и корпоративную почту. Около 20% подключений в прошлом году пришлось на сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места, что обусловлено активизацией дистанционных форматов в республике. Для обеспечения защиты от кибератак бизнес пользовался услугами информационной безопасности из облака, доля которых превысила 10% среди всех новых подключений.

На что компаниям стоит обратить внимание при миграции в облако?

Для того, чтобы переход прошел безболезненно, крайне важно провести аудит существующей инфраструктуры. Это позволит понять, как между собой взаимодействуют сервисы, и определить важнейшие из них. Выполнить миграцию может провайдер, аутсорсинговая компания или сам заказчик: мы предоставляем клиентам инструменты для самостоятельного переноса данных, который не вызовет трудностей при наличии простой инфраструктуры и квалифицированных специалистов на их стороне. Если перенос данных проводится нашими специалистами, то они самостоятельно разрабатывают и реализуют оптимальный план миграции.

По нашим прогнозам, тренд на использование облачных решений сохранится и в 2021 году. Кроме того, Башкирия входит в список лидеров среди регионов России по востребованности облачных сервисов. Предприятия Башкирии переносили в облако клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. С каждым годом расширяется список компаний, доверивших МТС свои ИТ-системы. Сюда уже входят нефтедобывающие, промышленные, охранные и другие предприятия республики. Облака постепенно становятся повседневной реальностью и, что логично, влекут за собой цифровую трансформацию бизнеса.