«Время Легенд» в правильном месте

В Петербурге и Москве уже хорошо известен музыкальный проект «Время Легенд», представляющий собой серию закрытых музыкальных концертов в формате квартирников. Но если есть «Время Легенд», то должно быть и «Место Легенд», и находиться оно должно именно в «Правильном Месте». Именно так переводится название бара The Right Place.

В апреле в Санкт-Петербурге будет запущен уже более демократичный по возможности попасть на уникальные музыкальные события, но от этого не менее уникальный проект «Место Легенд»

В чем организаторы проекта «Место Легенд» видят его уникальность? Прежде всего — в формате, который задают гости и друзья издательского дома «Коммерсантъ», с одной стороны, и само «Правильное Место» — с другой. Это формат уж точно не простого концерта, и даже не квартирника «Время Легенд». Это формат в духе недоступных рядовому зрителю вечеринок по ту сторону кулис времен золотой эпохи рок-музыки, которые проводили и устраивали для себя сами создатели и герои той эпохи — рок-звезды и те, кто за ними стоит.

Почему же именно в The Right Place? Так решили сами легенды. Одним из первых был Джо Линн Тёрнер (вокалист Rainbow и Deep Purple). Побывав там, он сравнил Right Place с самым известным рок-н-рольным клубом мира — маленьким ливерпульским пабом The Cavern, где играли The Beatles, The Rolling Stones, The Who и многие другие. Джо назвал «Правильное Место» лучшим рок-баром, где ему доводилось бывать (а повидал он немало), и пообещал вернуться и сыграть полноценный концерт на сцене Right Place. И Тёрнер тут не одинок. Сергей Чиграков («Чиж и Ко»), Андрей Князев («Король и Шут»), Илья Кнабенгоф («Пилот»), музыканты «Алисы», Дмитрий Ревякин («Калинов Мост») и многие другие люди, которые олицетворяют собой рок-музыку, приходят сюда не выступать, а отдохнуть, встретиться с друзьями, справить день рождения. Удо Диркшнайдер (Accept) называет The Right Place своим любимым баром и даже отмечал там с семьей и друзьями свой 66-й день рождения. Также уникальность всему происходящему добавляет понимание того, что всех присутствующих окружают не банальные атрибуты интерьера, а экспонаты одной из лучших отечественных коллекций предметов истории рок-музыки стоимостью, по различным оценкам, более полумиллиона долларов, на основе которой и создано «Правильное Место».

Как отмечает Роман Степанов, идеолог проекта и владелец The Right Place, для него рок — это не просто музыка, на которой он вырос, это огромное явление, вмещающее в себя культурный, исторический, музыкальный, литературный, социальный и многие другие аспекты, но прежде всего это люди, причем люди, что называется, особой породы: «Тут, хотя бы по чуть-чуть, но должны присутствовать и бунтарский дух, и музыкальный вкус, и особый темперамент, и чувство прекрасного, и обязательно — эстетика. Именно для таких людей, с вниманием к каждой детали мы и создавали наше „Правильное Место”. И, кстати говоря, 22 апреля Джо Линн Тёрнер сдержит свое обещание, выступив с большим сольным концертом на нашей сцене в рамках открытия проекта „Место Легенд”».