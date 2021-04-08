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В 2020 году в Башкирии выросло количество жалоб предпринимателей

В прошлом году в Башкирии в два раза выросло количество письменных обращений предпринимателей к республиканскому бизнес-омбудсмену Флюру Асадуллину. Об этом господин Асадуллин сообщил сегодня на заседании комитета Курултая по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. По его словам, без учета «экстренных вопросов», ему поступило 792 обращения. В 129 случаях права предпринимателей были восстановлены полностью, отметил омбудсмен.

Основные жалобы, с которыми обращались предприниматели в прошлом году: закрытие предприятия на карантин, невозможность получить банковскую поддержку, отсутствие выплат по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Системными проблемами омбудсмен назвал отказы регоператоров заключать с предпринимателями договоры на вывоз мусора по факту, а не по нормативам, а также трудности с продлением договоров аренды земельных участков для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

Дарья Кучеренко


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