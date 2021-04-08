Рыбинск получил на развитие спорта 6,2 млн рублей из федерального бюджета

Город Рыбинск Ярославской области вошел в федеральную программу нацпроекта «Демография» по направлению «Спорт - норма жизни», сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что по данной программе финансовую поддержку получат спортивные школы олимпийского резерва на приобретение нового оборудования и спортинвентаря.

По данным пресс-службы, общий объем финансирования, которое получит Рыбинск из федерального бюджета при софинансировании из регионального и местного бюджетов, составляет 6,2 млн руб. Эти средства целевым образом будут направлены спортивным школам олимпийского резерва №2 им. А.Р. Елфимова, №3, №4 и «Темп».

По словам директора городского департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олега Кондратенко, все спортшколы, ставшие участниками программы в рамках национального проекта, развивают олимпийские базовые в Ярославской области виды спорта: легкую атлетику, плавание, триатлон, шорт-трек и бокс.

«Спортивные школы самостоятельно определяют потребность в оборудовании, спортинвентаре, объемах тренировочных сборов и повышении квалификации тренеров с учетом федеральных стандартов»,— уточнил господин Кондратенко.

Антон Антонов