Датским фермерам заплатят €1,7 млрд за убийство норок

В среду, 7 апреля, Еврокомиссия одобрила план датских властей выплатить 13 млрд датских крон (€1,74 млрд) фермерам и предпринимателям, пострадавшим от решения уничтожить поголовье норок в стране для предотвращение распространения коронавируса. €1,2 млрд будет направлено на компенсацию временного простоя таких ферм из-за введенных властями запретов на содержание норок, еще €538 млн — на выплаты фермерам и предпринимателям, которые хотят передать государству свой бизнес, связанный с выращиванием норок, выделкой шкур и т. д.

Напомним, в ноябре власти Дании заявили о необходимости уничтожения всех норок, которых в стране разводят для получения меха — это связано с тем, что в нескольких хозяйствах у животных была обнаружена особо устойчивая мутация коронавируса, который может передаваться человеку. В итоге поголовье норок в стране — около 15–17 млн особей — действительно было уничтожено. Кроме того, датские власти ввели запрет на разведение и содержание норок до января 2022 года. Дания — второй по величине в мире производитель норкового меха, разведением норок в стране занимается более тысячи ферм.

Подробнее о причинах уничтожения норок в Дании — в публикации “Ъ” «Убийство во спасение».

Яна Рождественская